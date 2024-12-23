Гриценко Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Екатерина Федоровна

Гриценко Екатерина Федоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Гриценко Екатерина Федоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из владельческих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Гриценко Василий Яковлевич: 39 лет | Крестьяне из владельческих - хозяин
02 | Гриценко Екатерина Федоровна: 37 лет | Крестьяне из владельческих - жена [1]
03 | Гриценко Федот Васильевич: 17 лет | Крестьяне из владельческих - сын [1]
04 | Гриценко Александр Васильевич: 12 лет | Крестьяне из владельческих - сын [1]
05 | Гриценко Никифор Васильевич: 2 года | Крестьяне из владельческих - сын [1]
06 | Шевцов Григорий Павлович: 38 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
07 | Даманский Осип Якубович: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.