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Рыбьякова Марфа Николаевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Марфа Николаевна
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Рыбьяков Федор Иванович: 28 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Марфа Николаевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Евдокия Федоровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Рыбьякова Наталия Федоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Ирина Федоровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьякова Елисавета Федоровна: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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