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Рыбьякова Елисавета Никитична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Елисавета Никитична
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Рабьяков Сергей Димитриевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Ирина Адриановна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Алексей Сергеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Кузьма Сергеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьякова Лукия Сергеевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьякова Елисавета Никитична: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Рыбьякова Мавра Вуколовна: 80 лет | Крестьяне из государственных - бабушка [1]
08 | Грибанов Яков Никитич: 78 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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