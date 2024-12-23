Рыбьякова Ирина Адриановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьякова Ирина Адриановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1863
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 15
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 34
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Рабьяков Сергей Димитриевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Ирина Адриановна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Алексей Сергеевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Кузьма Сергеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьякова Лукия Сергеевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьякова Елисавета Никитична: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Рыбьякова Мавра Вуколовна: 80 лет | Крестьяне из государственных - бабушка [1]
08 | Грибанов Яков Никитич: 78 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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