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Ослина Татиана Лаврентьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ослина Татиана Лаврентьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Ослин Лаврентий Захарович: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Параскева Николаевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослин Димитрий Лаврентьевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ослин Иван Лаврентьевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Ослин Павел Лаврентьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ослина Татиана Лаврентьевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Ослина Елена Лаврентьевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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