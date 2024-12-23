Палицкая Агриппина Михайловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Палицкая Агриппина Михайловна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1877
- Родственная связь
- приемная дочь [1]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Мещане
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 30
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Ослин Василий Осипович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Александра Тимофеевна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Палицкая Агриппина Михайловна: 20 лет | Мещане - приемная дочь [1]
04 | Павлов Федор Никитич: 53 года | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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