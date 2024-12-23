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Слепцов Владимир Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Владимир Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Слепцов Федор Павлович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Евгения Трофимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Владимир Федорович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Варвара Васильевна: 54 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Слепцов Маркел Павлович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Слепцов Зотик Павлович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Слепцова Любовь Павловна: 16 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
08 | Казаков Спиридон Тарасович: 30 лет | Сын казака - постоялец
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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