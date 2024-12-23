Слепцова Евгения Трофимовна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Слепцова Евгения Трофимовна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1864
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Слепцов Федор Павлович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Евгения Трофимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Владимир Федорович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Варвара Васильевна: 54 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Слепцов Маркел Павлович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Слепцов Зотик Павлович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Слепцова Любовь Павловна: 16 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
08 | Казаков Спиридон Тарасович: 30 лет | Сын казака - постоялец
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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