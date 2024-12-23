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Лепехина Варвара Даниловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Лепехина Варвара Даниловна
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Лепехин Иван Григориевич: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Лепехина Варвара Даниловна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Лепехин Егор Иванович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Лепехина Федора Ивановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Сухинина Дарья Кузминична: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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