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Горева Лукерья Афанасьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Горева Лукерья Афанасьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Горев Назар Стефанович: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Горева Лукерья Афанасьевна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Горев Алексей Назарович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Маничев Осип Константинович: 38 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Маничева Анастасия Назаровна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Маничев Иван Осипович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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