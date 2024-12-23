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Харчевникова Акулина Харитоновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Харчевникова Акулина Харитоновна
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Харчевников Захар Степанович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Харчевникова Акулина Харитоновна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Харчевникова Александра Захаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Антипова Палагея Матфеевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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