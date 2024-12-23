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Одинцова Анастасия Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Одинцова Анастасия Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
63
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
гостья
Номер семьи
7
Номер в семье
14
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Куликов Прокопий Петрович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Степанида Ивановна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Прокопьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Куликов Егор Прокопьевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Куликов Никита Прокопьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликов Михаил Прокопьевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Куликов Илья Прокопьевич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Куликова Мария Прокопьевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Куликова Федора Прокопьевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Куликова Фекла Ивановна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
11 | Куликов Сергей Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
12 | Куликова Ксения Мироновна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
13 | Рыбьякова Васса Родионовна: 79 лет | Крестьяне из государственных - призреваемая
14 | Одинцова Анастасия Васильевна: 63 года | Крестьяне из государственных - гостья
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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