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Куликов Илья Прокопьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Куликов Илья Прокопьевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Куликов Прокопий Петрович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Степанида Ивановна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Прокопьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Куликов Егор Прокопьевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Куликов Никита Прокопьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликов Михаил Прокопьевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Куликов Илья Прокопьевич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Куликова Мария Прокопьевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Куликова Федора Прокопьевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Куликова Фекла Ивановна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
11 | Куликов Сергей Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
12 | Куликова Ксения Мироновна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
13 | Рыбьякова Васса Родионовна: 79 лет | Крестьяне из государственных - призреваемая
14 | Одинцова Анастасия Васильевна: 63 года | Крестьяне из государственных - гостья
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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