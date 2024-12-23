Куликов Илья Прокопьевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Куликов Илья Прокопьевич
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 18
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Куликов Прокопий Петрович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Степанида Ивановна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Прокопьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Куликов Егор Прокопьевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Куликов Никита Прокопьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликов Михаил Прокопьевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Куликов Илья Прокопьевич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Куликова Мария Прокопьевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Куликова Федора Прокопьевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Куликова Фекла Ивановна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
11 | Куликов Сергей Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
12 | Куликова Ксения Мироновна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
13 | Рыбьякова Васса Родионовна: 79 лет | Крестьяне из государственных - призреваемая
14 | Одинцова Анастасия Васильевна: 63 года | Крестьяне из государственных - гостья
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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