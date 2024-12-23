Киселева Матрона Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Матрона Онисимовна

Киселева Матрона Онисимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Киселева Матрона Онисимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
6
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Киселев Поликарп Владимирович: 70 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Анастасия Яковлевна: 68 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Киселев Онисим Григориевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
04 | Киселева Устинья Поликарповна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Киселева Евгения Онисимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Киселева Федора Онисимовна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Киселева Матрона Онисимовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Львов Иван Николаевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.