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Киселева Устинья Поликарповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Киселева Устинья Поликарповна
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
6
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Киселев Поликарп Владимирович: 70 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Анастасия Яковлевна: 68 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Киселев Онисим Григориевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
04 | Киселева Устинья Поликарповна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Киселева Евгения Онисимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Киселева Федора Онисимовна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Киселева Матрона Онисимовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Львов Иван Николаевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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