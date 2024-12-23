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Доронин Евфимий Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Доронин Евфимий Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
5
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Доронин Евфимий Яковлевич: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Фекла Васильевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Южаков Иван Максимович: 18 лет | Крестьяне из государственных - работник
04 | Белоусов Елисей Федорович: 32 года | Крестьяне из государственных - квартирант
05 | Кузнецов Семен Иванович: 33 года | Крестьяне из государственных - постоялец
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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