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Доронина Евдокия Андреевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Доронина Евдокия Андреевна
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Доронин Андрей Васильевич: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Афанасия Спиридоновна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Матфей Андреевич: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронин Василий Андреевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Доронин Григорий Андреевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Доронин Иаков Андреевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Доронина Александра Андреевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Доронина Евдокия Андреевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Доронина Марья Андреевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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