Доронин Григорий Андреевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Доронин Григорий Андреевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1883
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 10
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Доронин Андрей Васильевич: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Афанасия Спиридоновна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Матфей Андреевич: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронин Василий Андреевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Доронин Григорий Андреевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Доронин Иаков Андреевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Доронина Александра Андреевна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Доронина Евдокия Андреевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Доронина Марья Андреевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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