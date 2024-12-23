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Боровикова Федосья Григориевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Боровикова Федосья Григориевна
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Боровиков Трифон Алексеевич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Боровикова Федосья Григориевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Боровиков Алексей Трифонович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Боровиков Маркел Трифонович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Боровикова Татиана Трифоновна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Иванов Михаил Иванович: 70 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
07 | Иванова Анисья Павловна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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