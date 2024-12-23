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Красногоров Леонтий Егорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Красногоров Леонтий Егорович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Красногоров Егор Лаврентьевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Красногорова Федосья Стефановна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Красногоров Леонтий Егорович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Красногорова Василисса Егоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Красногорова Евдокия Егоровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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