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Рыбьякова Марина Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Марина Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Рыбьяков Андрей Иванович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Александра Михайловна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Федора Алексеевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Рыбьякова Марина Ивановна: 19 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
05 | Бакшеев Алексей Яковлевич: 23 года | Крестьяне из государственных - постоялец
06 | Бакшеева Евдокия Павловна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Тименский Александр Осипович: 67 лет | Крестьяне из государственных - призреваемый
08 | Огорелкова Евфросиния Алексеевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - сестра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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