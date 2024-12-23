Рыбьякова Марина Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьякова Марина Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1878
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Рыбьяков Андрей Иванович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Александра Михайловна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Федора Алексеевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Рыбьякова Марина Ивановна: 19 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
05 | Бакшеев Алексей Яковлевич: 23 года | Крестьяне из государственных - постоялец
06 | Бакшеева Евдокия Павловна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Тименский Александр Осипович: 67 лет | Крестьяне из государственных - призреваемый
08 | Огорелкова Евфросиния Алексеевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - сестра [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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