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Шадрина Александра Петровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шадрина Александра Петровна
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Шадрин Петр Иванович: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шадрина Марья Захаровна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шадрина Александра Петровна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Шадрина Парасковья: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
05 | Шадрина Федора Петровна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Шадрина Аграфена Петровна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Шадрина Анна Петровна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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