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Глашков Алексей Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Глашков Алексей Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1873
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
13
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Глашков Алексей Яковлевич: 24 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Глашкова Васса Мироновна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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