Новопашин Ларион Савельевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Новопашин Ларион Савельевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Нагорный
- Место события
- выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 32
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Новопашин Савелий Абрамович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашин Данило Савельевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Новопашина Маремьяна Никифоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Новопашин Иван Савельевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Новопашина Ксения Савельевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Новопашин Павел Савельевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Новопашина Орина Савельевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Новопашин Ларион Савельевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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