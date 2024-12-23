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Новопашин Иван Савельевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашин Иван Савельевич
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Новопашин Савелий Абрамович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашин Данило Савельевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Новопашина Маремьяна Никифоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Новопашин Иван Савельевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Новопашина Ксения Савельевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Новопашин Павел Савельевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Новопашина Орина Савельевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Новопашин Ларион Савельевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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