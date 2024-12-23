Новопашина Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашина Марья Михайловна

Новопашина Марья Михайловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашина Марья Михайловна
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Новопашин Михаил Захарович: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашина Василиса Владимировна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Новопашин Александр Михайлович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Новопашина Марья Михайловна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Новопашина Настасия Михайловна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Новопашина Анна Михайловна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.