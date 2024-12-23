Новопашина Василиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашина Василиса Владимировна

Новопашина Василиса Владимировна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашина Василиса Владимировна
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Новопашин Михаил Захарович: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашина Василиса Владимировна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Новопашин Александр Михайлович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Новопашина Марья Михайловна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Новопашина Настасия Михайловна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Новопашина Анна Михайловна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.