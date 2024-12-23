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Новопашин Николай Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашин Николай Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Новопашин Алексей Абрамович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашин Петр Алексеевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Новопашина Матрена Евстафьевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Новопашин Николай Петрович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
Комментарий наборщика
не указано, что сын №2
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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