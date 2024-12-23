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Новопашин Алексей Абрамович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашин Алексей Абрамович
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
9
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Новопашин Алексей Абрамович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашин Петр Алексеевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Новопашина Матрена Евстафьевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Новопашин Николай Петрович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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