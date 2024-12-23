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Яркова Марья Ефимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Яркова Марья Ефимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Ярков Ефим Филипович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Фекла Кириловна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Яркова Аксиния Ефимовна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Яркова Екатерина Ефимовна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Яркова София Ефимовна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Яркова Марья Ефимовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Ярков Иван Филипович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
08 | Яркова Ефимия Яковлевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Яркова Анна Ивановна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [7]
10 | Ярков Александр Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [7]
11 | Ярков Василий Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [7]
12 | Яркова Марья Федоровна: 70 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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