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Новопашина Дарья Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашина Дарья Захаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
7
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Новопашин Петр Абрамович: 59 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашина Степанида Дементьевна: 63 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Новопашин Захар Петрович: 38 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Новопашина Парасковья Дмитриевна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Новопашина Евгения Захаровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Новопашин Елизар Захарович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Новопашин Иван Захарович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Новопашина Дарья Захаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Новопашин Андрей Петрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Новопашина Дарья Егоровна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Новопашин Павел Андреевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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