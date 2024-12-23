Новопашина Степанида Дементьевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Новопашина Степанида Дементьевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 63
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Нагорный
- Место события
- выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 18
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Новопашин Петр Абрамович: 59 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашина Степанида Дементьевна: 63 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Новопашин Захар Петрович: 38 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Новопашина Парасковья Дмитриевна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Новопашина Евгения Захаровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Новопашин Елизар Захарович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Новопашин Иван Захарович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Новопашина Дарья Захаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Новопашин Андрей Петрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Новопашина Дарья Егоровна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Новопашин Павел Андреевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [9]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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