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Ярков Степан Ефстафьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ярков Степан Ефстафьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
16
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Ярков Евстафий Филипович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Ульяна Осиповна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ярков Григорий Евстафьевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Яркова Дарья Павловна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Ярков Алексей Григорьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Яркова Ульяна Григорьевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Ярков Ларион Григорьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Ярков Александр Григорьевич: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Ярков Савелий Филипович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Яркова Палагея Абросимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Яркова Варвара Савельевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [9]
12 | Яркова Агафия Савельевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [9]
13 | Яркова Василиса Савельевна: | Крестьяне из государственных - дочь [9]
14 | Ярков Михайло Евстафьевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
15 | Яркова Варвара Прокопьевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - жена [14]
16 | Ярков Степан Ефстафьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
17 | Яркова Лукея Евстафьевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
18 | Яркова Ефимия Евстафьевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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