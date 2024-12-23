Яркова Дарья Павловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Яркова Дарья Павловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1864
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Нагорный
- Место события
- выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 14
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Ярков Евстафий Филипович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Ульяна Осиповна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ярков Григорий Евстафьевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Яркова Дарья Павловна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Ярков Алексей Григорьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Яркова Ульяна Григорьевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Ярков Ларион Григорьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Ярков Александр Григорьевич: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Ярков Савелий Филипович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Яркова Палагея Абросимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [9]
11 | Яркова Варвара Савельевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [9]
12 | Яркова Агафия Савельевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [9]
13 | Яркова Василиса Савельевна: | Крестьяне из государственных - дочь [9]
14 | Ярков Михайло Евстафьевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
15 | Яркова Варвара Прокопьевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - жена [14]
16 | Ярков Степан Ефстафьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
17 | Яркова Лукея Евстафьевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
18 | Яркова Ефимия Евстафьевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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