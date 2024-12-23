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Новопашина Настасия Харитоновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашина Настасия Харитоновна
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1873
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
5
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Новопашин Федор Савельевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Новопашина Настасия Харитоновна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Новопашина Федосия Федоровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Новопашин Кондратий Федорович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Новопашин Тихан Абрамович: 57 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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