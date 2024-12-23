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Ярков Василий Фадеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ярков Василий Фадеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Ярков Фадей Филипович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Парасковья Андреевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ярков Василий Фадеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Суворов Андрей Тимофеевич: 21 год | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Суворова Настасия Фадеевна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Суворова Екатерина Андреевна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [4]
Примечание: приемный сын
Дополнительная информация в записи
приемный сын
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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