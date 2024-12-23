Ярков Фадей Филипович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ярков Фадей Филипович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Нагорный
- Место события
- выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 10
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Ярков Фадей Филипович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Парасковья Андреевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ярков Василий Фадеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Суворов Андрей Тимофеевич: 21 год | Крестьяне из государственных - зять [1]
05 | Суворова Настасия Фадеевна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Суворова Екатерина Андреевна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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