Ярков Александр Васильевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ярков Александр Васильевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1888
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Нагорный
- Место события
- выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Ярков Василий Филипович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Соломания Матвеевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ярков Николай Васильевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ярков Андрей Васильевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Ярков Александр Васильевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ярков Федор Васильевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Яркова Александра Васильевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Яркова Маремьяна Васильевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Половодова Степанида Абросимовна: 17 лет | Крестьяне из государственных - работница
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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