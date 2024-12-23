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Яркова Соломания Матвеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Яркова Соломания Матвеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Ярков Василий Филипович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яркова Соломания Матвеевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ярков Николай Васильевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ярков Андрей Васильевич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Ярков Александр Васильевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ярков Федор Васильевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Яркова Александра Васильевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Яркова Маремьяна Васильевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Половодова Степанида Абросимовна: 17 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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