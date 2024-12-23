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Бизин Семен Матвеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Семен Матвеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Бизин Семен Матвеевич: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Настасия Федоровна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизин Петр Семенович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бизина Ксения Семеновна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Бизина Лукея Семеновна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Бизина Анна Семеновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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