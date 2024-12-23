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Зубова Екатерина Андреевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Зубова Екатерина Андреевна
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Зубов Прокопий Иванович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Зубова Екатерина Андреевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Зубов Иван Прокопьевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Зубов Зиновий Прокопьевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Зубов Трофим Прокопьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Зубов Мирон Прокопьевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Зубов Харитон Егорович: 60 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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