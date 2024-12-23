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Зубов Прокопий Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Зубов Прокопий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
1
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Нагорный
Место события
выс. Нагорный, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.340, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Зубов Прокопий Иванович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Зубова Екатерина Андреевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Зубов Иван Прокопьевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Зубов Зиновий Прокопьевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Зубов Трофим Прокопьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Зубов Мирон Прокопьевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Зубов Харитон Егорович: 60 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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