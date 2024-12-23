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Куленс Андрей Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Куленс Андрей Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
19
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Куленс Андрей Федорович: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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