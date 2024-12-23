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Котков Федор Димитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Котков Федор Димитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Коткова Агриппина Фотиевна: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Коткова Александра Димитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Коткова Евдокия Димитриевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Котков Федор Димитриевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Коткова Матрона Димитриевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Коткова Зиновья Димитриевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Коткова Ирина Димитриевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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