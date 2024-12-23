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Шавшин Михаил Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шавшин Михаил Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Шавшин Михаил Иванович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шавшина Дарья Флоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шавшина Марья Михайловна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Шавшина Анна Михайловна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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