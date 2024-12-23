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Михайлов Александр Михайлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Михайлов Александр Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1874
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
11
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Красный Яр
Место события
д. Красный Яр, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Михайлов Александр Михайлович: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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