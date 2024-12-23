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Блажков Кузьма Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Блажков Кузьма Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1874
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Блажков Петр Иванович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Блажкова Марья Тимофеевна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Блажков Кузьма Петрович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Блажкова Ненилла Петровна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Блажкова Маремьяна Кузьминична: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Блажков Семен Петрович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Блажков Алексей Петрович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Блажкова Таисья Петровна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Блажкова Федора Андреевна: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [8]
10 | Блажкова Анна Петровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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