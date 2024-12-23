Блажкова Марья Тимофеевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Блажкова Марья Тимофеевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 10
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Красноярский
- Место события
- выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Блажков Петр Иванович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Блажкова Марья Тимофеевна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Блажков Кузьма Петрович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Блажкова Ненилла Петровна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Блажкова Маремьяна Кузьминична: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Блажков Семен Петрович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Блажков Алексей Петрович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Блажкова Таисья Петровна: 21 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Блажкова Федора Андреевна: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [8]
10 | Блажкова Анна Петровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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