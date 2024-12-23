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Фомина Елисавета Александровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Елисавета Александровна
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 20
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Фомин Александр Евдокимович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Степанида Карповна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Елисавета Александровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фомина Парасковья Александровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомина Евфросиния Александровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомин Иван Александрович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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