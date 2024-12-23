Фомина Евдокия Флоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомина Евдокия Флоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1889
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Красноярский
- Место события
- выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 18
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Фомин Флор Евдокимович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Агриппина Абрамовна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Катерина Флоровна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фомина Анна Флоровна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Осип Флорович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Фомина Анна Флоровна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомина Татьяна Флоровна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фомин Гавриил Флорович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Фомина Евдокия Флоровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Фомина Марья Флоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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