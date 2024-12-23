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Фомина Евдокия Флоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Евдокия Флоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Фомин Флор Евдокимович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Агриппина Абрамовна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Катерина Флоровна: 24 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фомина Анна Флоровна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Осип Флорович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Фомина Анна Флоровна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомина Татьяна Флоровна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фомин Гавриил Флорович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Фомина Евдокия Флоровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Фомина Марья Флоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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